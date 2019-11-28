هايلي بيبر تعود للعمل بقوة.. وسلسلة صور مثيرة بالبكيني على شاطىء ميامي

بعد انشغالها الفترة الأخيرة بحياتها الشخصية من تحضيرات الزفاف والحفل بالإضافة إلى احتفالها بعيد ميلادها الثالث والعشرين، عادت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" للعمل يوم أمس الأربعاء.

وحضرت هايلي جلسة تصوير رياضية في شاطىء ميامي، حيث أظهرت عارضة الأزياء جسدها المثير في سلسلة من إطلالات البكيني بينما كانت تؤدي حركات رياضية على الشاطىء.

في البداية ظهرت هايلي ببكيني أسود ناعم مربوط بخيوط من الجانب ومن جهة الظهر واختارت الظهور بدون مكياج إلا من أحمر شفاه أحمر اللون، ثم انتقلت إلى ملابس سباحة من الكاروهات الأخضر والمكوّنة من حمالة صدر وهوت شورت بينما كانت تركب الدراجة المائية.

أما بعد ذلك فقد اختارت جمبسوت شورت قصير باللون الأبيض لتنتقل إلى فستان شيفون أصفر اللون ظهر أسفله بكيني من نفس اللون.

وخلال وقت لاحق شوهدت هايلي وهي تحمل مجداف قوارب الكاياك بينما كانت تستعرض رشاقتها بملابس سباحة من قطعة واحدة باللون الأصفر الفاقع والذي جاء بقصة ملتفة من جهة الأكمام المتوسطة الطول، ولم تخلو مجموعتها من اللون الأحمر المثير فارتدت جمبسوت شورت من الصوف الناعم وباكمام طويلة، وظهر مفتوح.

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