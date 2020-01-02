هايلي ستينفيلد تفضح خيانة حبيبها السابق بهذه الطريقة!

أصدرت المغنية "هايلي ستينفيلد" أغنية جديدة في بداية عام 2020، والمثير بالجدل هو انها تخاطب حبيبها السابق نيل حوران لقيامه بخيانتها.

وصدرت الأغنية الجديدة على يوتيوب عشية رأس السنة الميلادية تحت مسمى Wrong Direction ولا يذكر فيها اسم حبيبها السابق البالغ من العمر 25 عاماً باسمه لكنها تشير بقوة إلى أنه تم خيانتها.

وتبدأ هايلي أغنيتها بهذه الكلمات الموجهّة إليه حيث قالت: "أنا لا أكرهك أنا أكره الأذى الذي سببته لي وأنا ألوم نفسي على السماح لك بهذا، فهل تعلم أنني كنت اعرف لكني فقط أردت أن أصدق أنك تنام بمفردك".

ولم تكشف عن الفتاة التي خانها حوران معها لكن من الواضح بأنها تأذت من هذه المحنة فقالت: "أمسك بي بأسوأ نواياك في كل مرة تحرقني فيها لا تعرف كيف".

أما حبيبها السابق نيل حوران فقد اعترف سابقاً بأن الإنفصال قد ألهمه في ألبومه الأخير فصرّح عن ذلك بقوله: "لقد مررت بالانفصال وهو ما ساعدني على كتابة الأغاني على ما أعتقد فهو يساعد على تنفيس العواطف".

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