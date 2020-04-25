هدية من توم هانكس لطفل يدعى "كورونا" تعرض للتنمر.. ما هي؟

راسل النجم العالمي توم هانكس طفلًا أستراليًا يدعى "كورونا" كان قد تعرض للتنمر بسبب اسمه، وأرسل له هدية عبارة عن آلة كاتبة تحمل العلامة التجارية كورونا.

وكتب كورونا دي فريس صاحب الثمانية أعوام، من جولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية رسالة إلى هانكس الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في المنتجع الأسترالي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت القناة السابعة الإخبارية، أن الصبي الذى يدعى "كورونا" قال في رسالته إلى هانكس: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك قد أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير".



كما قال للممثل، إنه كان يحب اسمه للغاية، ولكنه تعرض مؤخراُ للتنمر في المدرسة ما جعله يشعر بالحزن والغضب.

ورد هانكس على الطفل كورونا قائلًا: "هل تعلم أن رسالتك جعلتني أنا وزوجتي سعيدين للغاية".

وأضاف هانكس، أن هذا الطفل هو الشخص الوحيد الذي عرفه يحمل اسم كورونا.

وتابع: "أظن أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك، اسأل شخصًا بالغًا كيف تعمل، واستخدمها لتراسلني مرة أخرى".

واختتم هانكس رسالته، قائلاً: "أصبح لديك صديق الآن.. أنا".

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد, الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح عشرات الآلاف حول العالم.

وعانى هانكس وزوجته كثيراً، وعاشًا تجربة صعبة للغاية جراء إصابتهما بكوفيد-19.

وعزل هانكس وزوجته في مستشفى أسترالي لمدة ثلاثة أيام بعد أن ثبتت إصابتهما، وذلك في بداية استجابة البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وقال الممثل الأميركي: "لم يريدوا أن ننقل العدوى لآخرين".

وأصيب هانكس وهو في أستراليا أثناء تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أُصيبا بكورونا، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.

وعاد توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس أنجلوس، معلناً شفاءه تماماً من فيروس كورونا.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: