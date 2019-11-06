هذا حال الجوكر بعدما حصد فيلمه ٩٠٠ مليون دولار (صور)

تصدَّر فيلم Joker" شبّاك التذاكر وصالات عرض الأفلام حول العالم، وأصبح أكثر الأفلام ذو ذو تقييم "R" ربحاً على الإطلاق متفوقًا على فيلم Deadpool 2، حيث جنى أكثر من 900 مليون دولار حول العالم، و300 مليون دولار في أمريكا وكندا فحسب.

واحتفالًا بالنجاح الساحق، شوهد النجم الأمريكي "خواكين فينيكس"، الذي جسَّد شخصية المضطرب النفسي "جوكر"، يستمتع بوجبة عشاء مع خطيبته "روني مارا" وشقيقته "كيت" في مطعم Rao الإيطالي بمدينة هوليوود.







اختار "فينيكس" (45 عامًا) إطلالة كاجوال مُرتديةً هودي أحمر اللون فضفاض نسَّقه ببنطال أسود، كما أن خطيبته ارتدت كنزة فضفاضة سوداء وبنطال أسود، وسرَّحت شعرها على شكل كعكة، في حين لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

ورصد الممثل الأسطوري يدخن سيجارة خارج المطعم في انتظار سيراته، وبدا وكأنه في عالم آخر لوحده دون تواجد خطيبته الحسناء.

وصرَّح أحد المتواجدين أن "فينيكس" تصرَّف بطريقة مهذبة حال وصول السيارة، ففتح أبوابها للسيدتين اللتين رافقتاه.

تدور أحداث فيلم Joker حول “آرثر فيلكس” المهرج البسيط الذي يطمح إلى أن يكون أحد أشهر مقدمى العروض الكوميدية والذي يعاني في الأصل من خلل عقلي ونفسي، يتعرض للعديد من مظاهر القهر والاضطهاد والتنمر التي تؤدي لإخراج أسوأ ما به وتحوله إلى شخص آخر يُدعى "جوكر".

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