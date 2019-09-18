هروباً من صخب لوس أنجلوس.. كيم كارداشيان وكانيه ويست يستمتعان بغروب الشمس في الأدغال

اشترت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وزوجها مغني الراب "كانيه ويست" مزرعة بقيمة 14 مليون دولار في وايومينغ خلال وقت سابق من هذا العام لتكون ملاذاً مريحاً لهم كعائلة.

ويبدو أن كيم اعتادت على فكرة حياة المزرعة والهروب من صخب لوس أنجلوس، حيث نشرت امس الثلاثاء صورةً لها مع زوجها وأطفالها الثلاث وهم بين الطبيعة الخلّابة، إلا أن طفلها الرابع سالم لم يكن معهم في اللقطة والذي من المفترض أن يكون في سريره خلف الطاولة.

ظهرت كيم وهي ترتدي بلوزة هودي رمادية بينما اعتمدت تسريحة الكعكة لشعرها، وكانت تحمل في حضنها ابنتها شيكاغو، أما كانيه فقد اعتمد إطلالة دافئة باللون البيج فارتدى معطفاً مع بنطال، بالإضافة إلى سانت وويست اللذان كانا يجلسان بجانبهما.

وكانت العائلة السعيدة تجلس على الطاولة لمشاهدة غروب الشمس من قمة الجبل مع وجود أشجار ومنظر جميل للتلال والجبال البعيدة بينما كانت السماء ملوّنة بألوان الغروب.

وخلال وقت سابق صرّحت كيم حول شرائهما المزرعة بقولها: "لقد اشترى زوجي مزرعة في وايومينغ وحلمه هو الإنتقال إلى هناك"، وأضافت "إلا أن لوس أنجلوس كانت دائماً موطني وسأبقى هنا".

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