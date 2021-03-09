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هكذا احتفلت جيجي حديد وابنتها خاي بيوم المرأة العالمي

منشور 09 آذار / مارس 2021 - 12:56
جيجي حديد
جيجي حديد

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، التي أنجبت طفلتها الأولى من حبيبها النجم الإنجليزي زين مالك في سبتمبر 2020، عن أنشطتها أثناء احتفالها باليوم العالمي للمرأة كأم.

توجَّهت جيجي حديد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وكشفت أنها تحتفل بيوم المرأة مع ابنتها خاي، حيث تظهر في الصورة ألعاب خاي من بينها دف صغير وكتاب للأطفال بعنوان "ماي بين النجوم".

جيجي حديد

وقالت عارضة الأزياء الشهيرة : "احتفل بيوم المرأة العالمي بقراءة قصة ماي جيميسون لخاي، وهي أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في تسافر الفضاء!"

كما شاركت رسالة ملهمة،جاء فيها: "إليكم المرأة القوية. نرجو أن نتعرف عليهن، وأن نكون هن، وأرجو أن نربيهن".

 

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كلمات دالة:جيجي حديدمشاهير هوليوودعارضات أزياءنجومفنيوم المرأة العالمي

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