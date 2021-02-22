هكذا احتفلت علامة ريهانا التجارية بعيد ميلادها.. لا بد لقليل من الإثارة

احتفلت النجمة البربادوسية "ريهانا" بعيد ميلادها الـ33 بتاريخ 20 فبراير، ولا بد من أن يتم معايدتها بطريقة مميزة.

قررت العلامة التجارية للملابس الداخلية Savage X Fenty معايدتها مالكتها "ريهانا" بطريقة استثنائية، حيث نشرت مقطع فيديو مجمع للنجمة تظهر فيه بكواليس إحدى جلسات تصويرها، وعلَّقت: "في الحقيقة إنه عيد ميلادها".

تظهر "ريهانا" بعدة إطلالات جريئة ومثيرة مُرتديةً لانجوري من تصاميمها، كما اعتمدا تسريحات شعر متنوعة بألوان ضبغات مختلفة، ولن ننسى مكياجها الملفت الذي برز ملامح وجهها.

وقد احدثت "ريهانا" ضجة كبيرة بنشرها صورة عارية لها ترويجً المجوعتها الجديدة للملابس الداخلية، والتي ترتدي فيها هوت شورت بنفسجي من قماش الساتان بينما تغطي صدرها العاري بكلتا يديها، وتزيَّنت بمجموعة من القلائد والاكسسوارات من بينها قلادة للإله غانيشا، الذي يعتبر أكثر الآلهة شهبية في الهند.

Dear Rihanna,

Topless hona is a choice but wearing that Ganesh figurine at the end of the chain is totally unacceptable. Grow up!!! pic.twitter.com/AclJaqNPTx — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) February 16, 2021

وصورتها هذه أثارت غضب الهنود الذين يتبعون الديانة الهندوسية، حتى وصل الأمر لنائب عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي "رام كادام"، الذي نشر بدوره منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "استهزاء ريهانا بطريقة معيبة بإلهنا المحبوب غانيشا فضيحة. هذا يظهر إلى أي مدى هي لا تكن أي احترام للثقافة والتقاليد الهندية"

كما قدَّم المجلس الوطني الهندوسي التابع للحزب الحاكم شكاوى لمواقع التواصل الاجتماعي لسحب الصورة واتخاذ تدابير في حق حسابات "ريهانا".

وعلّق أحد المستخدمين: "التعري خيار لكن ارتداء تمثال غانيشا في نهاية السلسلة غير مقبول على الإطلاق، تصرفي بنضج!!!"