هل علم روبرت كارداشيان بأن "أو جي سيمبسون" مذنب منذ البداية؟.. كاتلين جينر تجيب!

كشفت نجمة الواقع المتحوّلة "كاتلين جينر" عن تورطها في محاكمة "أو جي سيمبسون" منذ زمن وذلك خلال برنامج I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! في حلقة يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت كاتلين إلى أصدقائها المتسابقين حيث كشفت بأنها شاهدت نيكول براون سيمبسون قبل يومين من وفاتها وأن روبرت كارداشيان يجب أن يكون على علم ما إذا كان "أو جي سيمبسون" مذنب أم لا عندما قام بتمثيله في فريق الدفاع.

ومضت كاتلين قائلةً: "رأيت نيكول قبل يومين من مقتلها كانت أفضل صديقة لكريس، لقد كان وقت سيء للجميع وصعب جداً كنا نعرف ما حدث وكانت هذه المحاكمة أشبه بمزحة وعندما سقط الحكم عن أو جي استدارت كريس لي وقالت: "كان ينبغي أن نستمع غلى نيكول من البداية لقد كانت على حق".

وفي هذه الأثناء كانت كورتني وكيم في المدرسة وبحكم أن والدهما هو من يمسك القضية فقد كانتا تتابعانها بالتفاصيل لمدة عام ونصف، فعندما وقع الحكم عادت الفتيات من المدرسة فقالت كورتني: "حسناً أخبرتك انه لم يفعل ذلك"، أما أنا فقلت للفتيات: "لمجرّد أنه مذنب لا يعني ذلك أنه لم يفعل ذلك ولا أريد ذكر اسمه في هذا المنزل مرةً أخرى".

وسُئلت كاتلين عما إذا كان روبرت يعرف الحقيقة منذ االبداية فأجابت بعناية: "أنا أعنيها لا توجد طريقة لم يعرف بها الحقيقة"، وتابعت: "لم أحب أو جي كثيراً لقد ذهبنا في بعض الإجازات معاً أعجبتني نيكول وهي لا تستحق ما حصلت عليه".

ومن الجدير بذكره انه تم توجيه تهمة القتل إلى لاعب كرة القدم أو جي سيمبسون إلا أن الأمر انتهى بتبرئته عام 1997 ثم تم اعتقاله عام 2008 بتهمة السطو المسلح والخطف في لاس فيغاس.

