هيلين ميرين تهاجم حفل جوائز بافتا قبل أيام من انطلاقه (صور)

في حين أنه من المقرر إقامة حفل "الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون" والشهير بـ "بافتا"، يوم الأحد المقبل في قاعة "ألبرت الملكية" في لندن، إلا أنه وقبل بدء فعالياته بأيام، يثير الحفل الجدل.

وقبل أيام قليلة من انطلاق حفل جوائز بافتا BAFTA في دورته الـ 73، شنت النجمة البريطانية "هيلين ميرين" هجومًا حادًا على الحفل.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقدت هيلين (74 عامًا)، قلة التنوع العرقي والجنسي بين المرشحين في حفل جوائز بافتا، وهو أمر لاحظه كثيرون وانتقدوه أيضًا.

وانتقدت النجمة البريطانية تحيز الحفل ضد أصحاب البشرة السمراء، حيث لم يتم ترشح أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشر السمراء لقائمة أفضل الممثلين، بالإضافة إلى تقصير الحفل تجاه المخرجات النساء، إذ تجاهل الحفل المخرجات النساء تمامًا.

وعلقت هيلين على تحيز الحفل ضد السيدات وذوي البشرة السوداء وأشادت بمن ينتقد الحفل، حيث قالت: "أحببت حقيقة أن هناك الكثيرون ممن انتقدوا حفل بافتا، فمن الهام مواصلة ذلك والاستمرار في المطالبة بالتغيير، فهو سيتحقق تدريجيًا ولكن مع استمرار المطالبة به".

وأضافت هيلين: "يجب المناداة بتوفير المزيد من الأدوار للسيدات، والسمراوات، مع المناداة خاصة لمنح الفرص للمخدرات السيدات، من الهام مواصلة طلب التغيير، ومن الجيد ألا تكن صبورًا في مثل هذه الأمور".

وجاء انتقاد هيلين، بعد ملاحظة تجاهل الحفل للسيدات وذوي البشرة السمراء، مثل الممثلة والمغنية البريطانية "سينثيا إيريفو"، والتي لم يتم ترشيحها لأي جائزة في بافتا عن تجسيدها دور الايقونة الامريكية " هاريت توبمان"، في فيلم "هاريت"، بسبب بشرتها السمراء، بينما تم ترشيحها لجائزتي اوسكار، كأفضل ممثلة ومغنية في الفيلم.

وقالت هيلين تعليقًا على تجاهل المخرجات السيدات: "أعترف أن العمل في صناعة الأفلام يشكل منافسة كبيرة، ولكن يجب عدم التحيز ضد المخرجات السيدات ومنحهن فرصة".

وأضافت هيلين تعليقًا ناريًا على ملاحظة انتشار ذلك التحيز في مجال صناعة الأفلام في بريطانيا على عكس الولايات المتحدة، حيث قالت: "الكثيرون من أصدقائي ذوي البشرة السوداء يحصلون على فرص أفضل عندما يتركون بريطانيا ويكملون مسيرتهم في الولايات المتحدة، حيث يوجد نقصًا مخجلًا في فرص العمل هنا في بريطانيا".

هذا وعلى الصعيد الفني، تشارك هيلين في تصوير فيلم كوميدي يدعى "ذا دوك".

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