والد بريتني سبيرز يتخلّى عن وصاية ابنته.. فهل سيكون ذلك لصالحها!

رفعت النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" دعوى قضائية ضد والدها وفريقه، للتخلّي عن وصايته المفروضة عليها منذ 15 عامًا تعرضت خلالها للكثير من الضغوطات حتى أنها سُلبت إرادتها في الكثير من المواقف.

وكشفت "بريتني" بأنها وطوال فترة الوصاية أجبرت على تناول أدوية لضبط سلوكها كما أنه تم التحكّم في حياتها المالية والفنية والعاطفية دومًا، وقالت: "أريد أن ننهي هذه الوصاية من دون تقييم فهذه الوصاية تضرّ بي أكثر مما تنفعني".

وبناءً على ذلك قرر "جيمي سبيرز"، والد مغنية البوب، بالموافقة بالتخلّي عن وصاية ابنته، وذلك من خلال رد قانوني تم مشاركته عبر وسائل الإعلام الأمريكية.

وجاء في البيان ما يلي: "لا يوجد أسباب حقيقية لقرار السيد جيمي بالتخلّي عن الوصاية، حيث أن تغيير الوصاية في هذه المرحلة سيكون من صالح بريتني، نعتقد أن الاستمرار كوصي عليها يمكن أن يكون لصالحها".

ويبدو واضحًا أن والدها وبالتعاون مع المحكمة والمحامي الجديد فإنه ينوي نقل الوصاية إلى شخص جديد، من خلال المستندات المقدمة لكن لم يتم تحديد هويته حتى هذه اللحظة.

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