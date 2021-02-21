وسط الجدل الكبير حول وصايتها.. بيلا ثورن تدافع عن بريتني سبيرز وتعلّق "لقد كان الأمر محزنًا كثيرًا"

دافعت النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" عن النجمة "بريتني سبيرز" وطريقة معاملتها في بداية حياتها المهنية من قبل المصوّريين والصحفيين.

وعرض فيلم وثائقي يتناول حياة "بريتني سبيرز" المهنية وذلك على قناة فوكس تحت اسم Framing Britney Spears وحول الخلافات والمشاكل على وصيّتها.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 23 عامWا حزنها على رؤية الفيلم الوثائقي لـ"بريتني" وكيفية تفاعل المصورون معها عندما كانت في أوج حياتها المهنية.

وقالت "بيلا" حول ذلك: "لقد كان الأمر محزنًا للغاية عندما شاهدته وكل ما كنت أنظر الى الفيلم يجعلني ذلك حزينًا لأنني أعلم أن هذا كان يحدث ومع العلم أن هذا لايزال يحدث ومع العلم أننا جميعا جزء من هذا".

وأضافت: "كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما عملت في ديزني وكنت مشهورة جدًا وكان هناك مصورون وينظر الناس إلي باستمرار ويحاولون ملامستي وإدخال أنفسهم في حياتي".

واختتمت "بيلا" كلامها: "إن الفيلم الوثائقي مذهل بمعنى الكلمة وهو يعطينا حقًا منظور كامل للوضع".

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