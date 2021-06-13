وسط الخلافات المتصاعدة.. الملكة إليزابيث تمد غصن الزيتون لحفيدها الأمير هاري وتدعوه لتناول الغداء!

وجهّت الملكة اليزابيث دعوة لحفيدها الامير هاري لتناول طعام الغداء وذلك عقب ولادة طفلته التي أطلق عليها اسم "ليليبت" وهو لقب الملكة من زوجها الراحل.

ويبدو واضحاً أن الملكة تحاول مد غصن الزيتون للسلام بينها وبين حفيدها وسط الخلافات المتصاعدة والتي ادّت إلى انفصال دوقا ساسكس عن العائلة المالكة.

وسيسافر الأمير هاري في الشهر المقبل لكشف الستار عن تمثال الأميرة ديانا، حيث ستدعو الملكة حفيدها الأمير هاري للانضمام إليها لتناول الغداء في قلعة وندسور.

وكشف مصدر قريب قائلاً: "إنها لفتة كريمة من جلالة الملكة، وسيكون الغداء فرصة لهم للتحدث عن الخلافات السابقة"، ولكن المصدر أن دعوة الغداء وجّهت قبل وصول "ليليبت" واالتي سميّت تيمناً بها.

وتم الكشف أيضًا عن أنه خلال رحلة هاري إلى المملكة المتحدة، من المتوقع أن تبقى ميغان والأطفال في كاليفورنيا.

ويجدر بالذكر إلى أن اجتماع الأمير هارى مع الملكة إليزابيث على الغداء هو أول لقاء فردي بين دوق ساسكس والملكة منذ تنحيه وميغان عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة.

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