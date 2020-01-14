وضع حميمي يجمع آمبر هيرد وحبيبتها المصابة بالسرطان داخل السيارة (صور)

رصدت عدسات الباباراتزي الممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" وهي تتبادل القُبل مع حبيبتها الجديدة "بيانكا بوتي"، المصورة السينمائية المقيمة في لوس أنجلوس، والتي شخصت إصابتها بمرض سرطان الثدس للمرة الثانية هذا العام.

شوهدت السيدتان وهما تتبادلان القبلات أثناء مغادرتهما لأحد الفنادق في منتجع جنوب كاليفورنيا الراقي/ قبل أن ترصدا من جديد في وضع حميمي في سيارة النجمة القديمة من طراز فورد موستانج.

ويجدر الإشارة إلى أن "هيرد"، طليقة النجم العالمي "جوني ديب"، تحدَّثت بمنتهى الصراحة حول ميولها الجنسي كخنثى أو ثنائية الجنس أمام وسائل الإعلام الاجتماعية.







وبدت "هيرد"، البالغة من العمر 33 عامًا، أنيقة بإطلالة كاجوال مؤلفة من قميص كاروهات من العلامة التجارية Smythe بقيمة 875 جنيه استرليني نسَّقته ببنطال جينز أزرق ممزَّق ناحية الركبتين، وأسدلت شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها.

من جهة أخرى، اختارت "بوتي" قميص كحلي نسَّقته ببنطال جينز، واعتمرت قبعة رمادية كرعاة البقر.

يذكر أن "بوتي" شخصت بمرض السرطان عام 2015، وخضعت للعلاج التقليدي مؤلف من عملية جراحية وعلاج كيماوي، لكنها في المرة الثانية رغبت في الخضوع لعلاج بديل مختلف عن سابقه، إلَّا أن تأمينها لم يكن ليغطي تأمينها تكاليف العلاج، ما دفع أصدقائها لإنشاء صفحة لجمع التبرعات، إذ تبلغ التكاليف 60 ألف دولار.