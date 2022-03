وفاة المغني الأمريكي كيث مارتن.. وغموض كبير يلتف حوله

أعلنت وسائل الاعلام الأمريكية عن وفاة المغني الامريكي المشهور "كيث مارتن" وذلك عن عمر يناهز الـ 55 عاماً، في مدينة كويزون الفليبينية.

وفي تفاصيل الابلاغ عن وفاته، أبلغ سكان المجمع السكني الذي يقطنه النجم العالمي الراحل في مدينة كويزون في الفليبين عن رائحة كريهة قادمة من من إحدى الشقق السكنية في الطابق السادس، حيث أكّد الشهود بأن الشرطة وجدت جثة النجم كيث مارتن وهو ملقى على السرير.

ونُقلت جثة الفنان العالمي الراحل إلى المستشفى حيث سينظر إلى نتائج التشريح، وأكّدت السلطات والشرطة بان التحقيقات ما تزال جارية حول أسباب الوفاة، ولا يعرف حتى الان معرفة في حال وجود شبهة جنائية في وفاة الفنان العالمي او امكانية انتحار

وكان اخر ظهور للفنان الراحل يوم 12 مارس الماضي وذلك في مدينة أنتيبولو الفليبينية حيث حضر هناك حفل زفاف المغني داريل أونغ وزوجته وقدّم أداء غنائي في الحفل وبدا بحال جيدة

واشتهر كيث مارتن باغنيته الشهيرة "Because of You" والتي أصدرها في عام 2004، وعبر أصدقاء الفنان الراحل عن صدمتهم الشديدة لوفاته وتأثرهم ونعاه الكثيرون منهم من بينهم المغني كريس لورانس.