انتهت قبل قليل فعاليات الدورة الـ 94 من حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022 على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والذي طال غيابه ما يقارب العامين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

حفل توزيع جوائز أوسكار 2022 هو واحداً من أكثر أحداث السجادة الحمراء أهمية والتي يطول انتظارها طوال العام، وهو حدث فني ينتظره الجميع ليس فقط المهتمون بالسينما ولكن أيضاً الموضة والأزياء خاصة أن إطلالات النجمات تخطف أنظار الجميع ولأنالفساتين جزء لا يتجزأ في الحفل نسترجع معاً أبرز الفساتين التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء على مر العصور في حفلات الأوسكار.

أبرز إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022

كونستانس جونز في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

كاثرين زيتا جونز في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

فيولا ديفيس في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

ساويرس رونان في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

زوي سالدانا في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

ريس ويذرسبون في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

جينيفر لورانس في حفل توزيع جوائز أوسكار Oscar 2022

أبرز إطلالات المشاهير بحفل الموريكس دور 2022

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