وفاة النجمة العالمية "أوليفيا نيوتن جون".. وجون ترافولتا يودّعها

اعلنت وسائل الاعلام الهوليوودية عن وفاة النجمة الأسترالية الشهيرة "أوليفيا نيوتن جون" وذلك عن عمر يناهز الـ 73 عاماً يوم أمس الاثنين.

تفاصيل وفاة النجمة اوليفيا نيوتن جون

أعلنت عائلة النجمة أوليفيا عن وفاة النجمة البالغة من العمر 73 عاماً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وذلك في منزلها الكائن في مدينة كاليفورنيا صباح يوم أمس الاثنين.

وكانت اوليفيا تعاني من مرض السرطان والذي كافحته لمدة 30 عاماً من حياتها، حيث جاء في البيان الذي نشرته العائلة: "نحن نعلن وفاة أوليفيا نيوتن جون بسلام وذلك في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا ونحن نطلب من الجميع احترام الخصوصية للعائلة خلال هذا الوقت الصعب".

أسباب وفاة النجمة أوليفيا نيوتن

لم يكشف عن السبب الرئيسي لوفاة أوليفيا نيوتن ولكن النجمة الراحلة كانت تعاني من سرطان الثدي منذ ما يقارب الـ 30 عاماً، وكانت قد اعلنت عن اصابتها بالمرض للمرة الثالثة في عام 2017

وبحسب الأخبار المتداولة فإن زوجها كان يساندها خلال فترة علاجها مع المرض بشكل كبير، وكتب بعد وفاتها: "كانت أوليفيا رمز للانتصارات والامل لأكثر من 30 عاماً وهي تشارك رحلتها مع سرطان الثدي".

النجوم ينعون أوليفيا نيوتن جون

انتقل النجم العالمي "جون ترافولتا" لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه الكبير لوفاة أوليفيا وقال: "لقد جعلت حياتنا أفضل بكثير وتأثيرك لا يمكن وصفه ونحن نحبك كثيراً".