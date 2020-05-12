وفاة النجم الكوميدي جيري ستيلر..وابنه يصرِّح "توفي لأسباب طبيعية"

توفي الممثل الكوميدي "جيري ستيلر"، الذي اشتهر بدوره كوالد "جورج كوستانزا" في المسلسل التلفزيوني Seinfeld، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، حسبما أكد نجله الممثل "بن".

وكتب "بن" في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" : "أنا حزين لقول أن والدي توفي لأسباب طبيعية" ، واصفا إياه بـ "الأب والجد العظيم" و "الزوج المتفاني".

ووصفه الممثل الكوميدي "جيسون ألكسندر"، الذي لعب دور جورج في Seinfeld ، بأنه "ممثل ورجل عظيم [و] صديق محبوب".



وقدلعب "ستيلر" العديد من الأدوار المهمة فقد أدى شخصية "آرثر سبونر" في المسلسل التلفزيوني The King of Queens، كما ظهر مع ابنه "بن" في العديد من الأفلام اكوميدية من بينها؛ Zoolander، و Zoolander 2 ، وThe Heartbreak Kid.

أما بالنسبة للكثيرين، يعد دوره كوالد "إلكسندر"في مسلسل Seinfeld الذي لعبه لمدة ست سنوات، الدور الذي سيتذكر به.

قد رشح "ستيلر" لجائزة "برايم تايم إيمي" عام 1997 عن دور "فرانك كوستانزا" المشاكس والمتقلب عام 1997.

وعلى صعيد حياته العاطفية، التقى "ستيلر" بزوجته "ميرا" في مدينة نيوروك عام 1953 في موقع تصوير أحد الأفلام، وقررا الزواج بعدها بعام.



وأجرى الثنائي جولة في الولايات المتحدة كعمل مزدوج وقدَّما أكثر من 30 عرض في برنامج Ed Sullivan Show.

وفي عام 2007، حصل "ستيلر" و"ميرا" على نجمة مشتركة في ممشى المشاهير في هوليوود في لوس أنجلوس، وبعد ثلاث سنوات، استضاف الثنائي عرض حواري على شبكة الإنترنت صوِّر من داخل منزلهما من مانهاتن.