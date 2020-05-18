وفاة النجم غيتو سيلفا بعد معاناة مع الخرف

توفي النجم الأمريكي "غينو سيلفا"، الذي اشتهر بدوره في فيلم The Skull عام 1983، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا.

أفاد مراسل هوليوود أن "غينو سيلفا" توفي في مدينة لوس أنجلوس بتاريخ 9 مايو بسبب مضاعفات تتعلق بالخرف تسمى الخرف الجبهي الصدغي.



كان دور" غينو" الأكثر شهرة في فيلم النجم العالمي "آل باتشينو"، Scarface، حيث لعب دور القاتل المكلَّف بإسقاط توني مونتانا في معركة نارية ضخمة.

وشارك "غينو" في بعض أكبر العروض التلفزيونية في الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مظهوره في مسلسلات درامية مثل Miami Vice و Star Trek: Enterprise و Alias.