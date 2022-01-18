وفاة بطلة مسلسل 16and Pregnant في ظروف غامضة.. وعائلتها في حالة صدمة

أصدرت عائلة النجمة "جوردان كشمير" بيان خاص أعلنت فيه عن خبر وفاة النجمة البالغة من العمر 26 عاماً فقط في ظروف غامضة، في ولاية ماريلاند، وعبرت العائلة عن حزنهم الشديد بسبب وفاة ابنتهم الشابة

تفاصيل وفاة جوردان كشمير

أعلنت العائلة خبر وفاة النجمة، حيث كشفوا تفاصيل تلقّي الخبر من خلال بيان صادر قالوا فيه: "تلقّينا في الليلة الماضية مكالمة سببت لنا صدمة جميعنا حيث توفيّت جوردان كشمير وعمرها 26 عاماً، ونحن نريد الخصوصية في هذا الموضوع".

وأعلنت العائلة عن خالص حزنهم والأسى ولكن دون الكشف عن سبب الوفاة حيث دعت الجميع الدعاء لها ولهم لتحاوز المحنة، فيما تساءل الجمهور فيما اذا كانت وفاتها بسبب الانتحار أو تناول جرعة زائدة

وصرّح أصدقاء جوردان بانهم في آخر مرة تحدثوا فيها معها كانت بحالة جيدة ووضع نفسي جيد، كما أضافوا بأن حياتها كانت صعبة نوعاً ما وتمنوا أن تكون بسلام.

نبذة عن حياة جوردان كشمير

اشتهرت جوردان بدو المرأة التي تكافح من البطالة والتشرّد والطرد من عائلتها في مسلسل 16and Pregnant، ويوجد لديها ابنة ولكن قامت بالتنازل بحضانتها لجدتها وذلك في عام 2015.

وقُبض على جوردان بتهمة حيازة الممنوعات عام 2017، وبالرغم من اعترافها بالأمر إلا انها تعالجت من الادمان حيث نشرت صور لها قبل عدة أشهر تحتفل بمرور عام على الإقلاع عن المخدرات.