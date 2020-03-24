وفاة حبيب طفولة جينيفر لوبيز عن عمر 51.. تعرف عليه

من الصعب سماع خبر وفاة حبيبك السابق، حتى وإن كانت تجمعكما علاقة عاطفية فاشلة لم تكلل بالنجاح.

توفي "ديفيد كروز"، الحبيب السابق للنجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز"، عن عمر ناهز الـ51 عامًا في مستشفى ماونت سيناي ويست بولاية منهاتن نتيجة معاناته مع مرض في القلب، وفق ما نقله مكتب مدينة نيويورك لكبير الأطباء الشرعيين.

بدأت "جينيفر لوبيز" بمواعدة "ديفيد كروز" في المدرسة الثانوية، حيث كانت تبلغ من العمر حينذاك 15 عامًا، بينما هو بلغ من العمر 16 عامًا، واستمرت علاقتهما لـ10 سنوات قبل أن ينفصلا بمنتصف التسعينيات أي قبل أن يسطع بريق "لوبيز" في عالم الشهرة.

ويذكر أن الثنائي حضرا العديد من أحداث هوليوود معًا، والتقطت لهما عدسات الكاميرات صورًا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Train Money في كولفر سيتي عام 1995.



وفي مقابلة عام 2004، تطرَّقت "لوبيز" للحديث عن "كروز"، وأشارت أنه صديق عزيز ويعرف الكثير عنها أكثر مما يعرفه شخص آخر، وأضافت:"أمتلك العديد من الذكريات مع ديفيد، فقد تواعدنا لمدة تسع سنوات، بمثابة عمر طويل، لقد نشأنا معا لأنني كنت صغيرة عندما التقيت به".

وأضافت :"لقد وقع في غرامي على الفور، وهو لا يزال يعيش في حي برونكس حيث نشأنا وكذلك تسكن جدتي به، وأراه كلما ذهبت هناك لزيارتها، عندما نلتقي سويا، نكون على اتصال لبعض الوقت".

ويجدر الإشارة إلى "لوبيز" مخطوبة الآن إلى لاعب البيسبول السابق "أليكس رودريغيز"، ولديها طفلين توأم من زواجها السابق بالنجم الشهير "مارك أنتوني".



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