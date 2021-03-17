وفاة شرير جيمس بوند عن عمر 81 عامًا.. وزوجته ترثيه برسالة مؤثرة!

فارق النجم الأمريكي يافيت كوتو الحياة عن عمر ناهز الـ81، وقد أعلن وكيل أعماله الأخبار المؤسفة عبر موقع مجلة "فاريتي".

وعبرت زوجة الراحل تيسي سيناون عن حزنها وصدمتها إزاء وفاة زوجها المفاجأة، ونشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منشور ترثي فيها زوجها الحنون والطيب، وكتبت: "أنا حزينة وما زلت مصدومة لوفاة زوجي يافيت الذي استمر زواجي به 24 عامًا.. لقد توفي الليلة الماضية حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الفلبين".

وتابعت:لقد لعبت دور الشرير في بعض أفلامك لكن بالنسبة لي أنت بطل حقيقي وللعديد من الناس أيضًا. رجل طيب، أب صالح ، زوج صالح، وإنسان محترم ، ولمن النادر العثور على شخص يشبهك".

وأضافت: "ارقد في سلام حبيبي، سأفتقدك كل يوم، صديقي المفضل وصخرتي ".

يذكر أن يافيت كوتو اشتهر بدوره في شخصية الشرير في أفلام جيمس بوند​، ودوره في فيلم «فضائي» عام 1979.

وقد ولد كوتو بمدينة ​نيويورك​ عام 1939، ودرس التمثيل في عمر 16 عاماً، وظهر لأول مرة على المسرح في عمر 19، واستمر في تقديم أدواره في برودواي، إلى أن توجه إلى السينما.