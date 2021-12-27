وفاة مخرج مسلسل Big Little Lies عن عمر 58

توفي جان مارك فاليه، المخرج الكندي الحائز على جوائز عن أشهر المسلسلات التلفزيونية ة مثل Dallas Buyers Club و Big Little Lies و Sharp Objects، عن عمر ناهز 58 عامًا.

رحل المخرج المرشح لجائزة الأوسكار فجأة وبشكل غير متوقع يوم الأحد في مقصورته خارج مدينة كيبيك، ولم يعرف بعد أسباب الوفاة، حسبما أكد موقع People.

ونشر ناثان روس، شريك فالي في الإنتاج، بيانًا جاء فيه: "كان جان مارك يمثل الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف. لقد كان فنانًا حقيقيًا ورجلًا كريمًا ومحبًا. كل من عمل معه لم يستطع إلا رؤية الموهبة والرؤية التي امتلكها. لقد كان صديقًا وشريكًا مبدعًا وأخًا أكبر لي. سيُفتقد المايسترو بشدة لكن الأمر المريح معرفة أن أسلوبه الجميل والعمل المؤثر الذي شاركه مع العالم سيبقى حيًا".

من هو جان مارك فاليه؟



ولد المنتج ونشأ في مونتريا بمقاطعة كيبيك الكندية، وقد درس صناعة الأفلام في جامعة أهونتسيك وجامعة كيبيك في مونتريال. كان فيلمه الروائي الطويل هو C.R.A.Z.Y. ، الذي كتبه وأخرجه.

في عام 2014 ، حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة التحرير لصالح المسلسل الدرامي Dallas Buyers Club. حصل الفيلم أيضًا على ثلاث جوائز أوسكار بما في ذلك جائزة أفضل ممثل ماثيو ماكونهي وأخرى لأفضل ممثل مساعد جاريد ليتو.

واصل نجاحه بحصوله على جائزتي إيمي لإخراج وإنتاج مسلسل Big Little Lies من بطولة ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان، وقد حصد المسلسل ثمانية جوائز إيمي وأربع جوائز غولدن غلوب.

