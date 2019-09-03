وفاة مغنية إسبانية أثناء رقصها على المسرح.. شاهد الفيديو!

توفيت نجمة موسيقى البوب ​​الإسبانية "جوانا ساينز" بحادث مأساوي أثناء تقديمها عرض غنائي في إحدى المهرجانات الغنائية نهاية عطلة الأسبوع ؛ عقب حدوث خلل في أداة الألعاب النارية.

كانت "جوانا ساينز غارسيا" على خشبة المسرح مع فرقة " ذا سوبر هوليوود أوركسترا" لحظة وقوع الحادث المميت في بلدة لاس بيرلاناس الإسبانية يوم الأحد الماضي، حيث تظهر لقطات فيديو وثِّقت المأساة المغنية ذات الثلاثين عامًا ترقص على المسرح قبل أن تنفجر أداة الألعاب النارية.

ونلاحظ فقدان "جوانا" الوعي على الفور أمام أكثر من ألف شخص، وإسراع زملائها إلى مساعدتها، ثم نُقلت إلى أقرب مشفى لتلقي العلاج المناسب، إلَّا أنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعًا حول الحادثة وملابساتها، وسيدققون على الشركة المسؤولة عن تزويد الأدوات.

من جهة أخرى، أوضح " إيسيدرو لوبيز"، مالك وكالةPrones 1SL المسؤولة عن تنظيم الحدث، أن الفرقة استخدم أدوات الألعاب النارية أكثر من ألفي مرة، وأشار أن المواد التي وضعت في الأدوات مختلفة عما يستخدم في العادة، ما أدى إلى انفجار الغلاف الحديدي، حيث وضع أصابع الاتهام على الشركة المزودة للمواد ومقرها ليون.

ويجدر الإشارة إلى أن "جوانا ساينز" لم تكن الوحيدة على خشبة المسرح، حيث شاركت الغناء إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة "ذا سوبر هوليوود أوركسترا"، في لاس بيرلاناس بإسبانيا.