  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. وفاة نجم طرزان "جو لارا" وزوجته بحادث تحطّم طائرة مروّع!

وفاة نجم طرزان "جو لارا" وزوجته بحادث تحطّم طائرة مروّع!

منشور 31 أيّار / مايو 2021 - 05:49
جو لارا
جو لارا

توفي النجم "جو لارا" المعروف بشخصية طرزان في فيلم Tarzan: The Epic Adventures' هو وزوجته جوين لارا وذلك خلال حادث تحطّم طائرة يوم السبت الماضي.

اقرأ ايضاًاليوم العالمي للامتناع عن التدخين: كورونا المستجد يرفع من احتمال وفاة المدخنين الشرهين المصابين بهاليوم العالمي للامتناع عن التدخين: كورونا المستجد يرفع من احتمال وفاة المدخنين الشرهين المصابين به

وتحطّمت الطائرة التي كانت من طراز Citation 501 في بحيرة بيرسي بريست وذلك بعد إقلاعها من مطار ناشفيل مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص فيها وعددهم سبعة بمن فيهم جو وزوجته جوين والسكان المحليون.

وقد عملت خدمات الطوارىء طوال الليل للبحث في مكان الحادث على متن قوارب وأجروا عمليات غوص في وقت لاحق قبل الإعلان عن وفاة جميع الركّاب.

اقرأ ايضاًاليوم العالمي للامتناع عن التدخين: كورونا المستجد يرفع من احتمال وفاة المدخنين الشرهين المصابين بهمصر.. وفاة أول سيدة بالفطر الأسود

وأبلغت عائلات الركاب بخبر وفاتهم، حيث ترك النجم الراحل البالغ من العمر 58 عاماً وزوجته 66 عاماً وراءهما أطفال جو من زواجه الأول وهم بالغين.

وكان الثنائي قد تزوجا عام 2018 بعد علاقة رومانسية مليئة بالحب حيث كان لهما قناة خاصة بهما على "يوتيوب" تحت اسم YouTube Life With Gwen and Joe.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:جو لارااخبار المشاهيراعمال المشاهيروفاة المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...