وفاة نجم طرزان "جو لارا" وزوجته بحادث تحطّم طائرة مروّع!

توفي النجم "جو لارا" المعروف بشخصية طرزان في فيلم Tarzan: The Epic Adventures' هو وزوجته جوين لارا وذلك خلال حادث تحطّم طائرة يوم السبت الماضي.

وتحطّمت الطائرة التي كانت من طراز Citation 501 في بحيرة بيرسي بريست وذلك بعد إقلاعها من مطار ناشفيل مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص فيها وعددهم سبعة بمن فيهم جو وزوجته جوين والسكان المحليون.

وقد عملت خدمات الطوارىء طوال الليل للبحث في مكان الحادث على متن قوارب وأجروا عمليات غوص في وقت لاحق قبل الإعلان عن وفاة جميع الركّاب.

وأبلغت عائلات الركاب بخبر وفاتهم، حيث ترك النجم الراحل البالغ من العمر 58 عاماً وزوجته 66 عاماً وراءهما أطفال جو من زواجه الأول وهم بالغين.

وكان الثنائي قد تزوجا عام 2018 بعد علاقة رومانسية مليئة بالحب حيث كان لهما قناة خاصة بهما على "يوتيوب" تحت اسم YouTube Life With Gwen and Joe.

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