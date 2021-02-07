وفاة نجم The Sound of Music "كريستوفر بلومر" عن عمر يناهز 91 عامًا!

توفي الممثل الكندي المميّز"كريستوفر بلامر" عن عمر يناهز 91 عامًا، حيث رحل بسلام في منزله بولاية كونيتيكت برفقة زوجته "إيلين تايلور".

واشتهر "كريستوفر" بدور كابتن "فون تراب" في فيلم The Sound of Music، كما حصل على جائزة الأوسكار عام 2012 عن فيلم Beginners.

ورشّح الراحل "كريستوفر" لجائزة الأوسكار عام 2010 لدوره في The Last Station و All the Money in the World عام 2018.

وانتقل أصدقائه إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنعيه فقال صديقه "لو بيت": "إنه رجل غير عادي أحّب مهنته واحترمها بشدة، لقد كان كنزًا وطنيًا، وسيكون معنا للأبد".

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ — The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021

أما الحساب الرسمي لموقع The Sound of Music فقد نشر تعازيه للممثل الراحل ووصفه بأنه عملاق المسرح والشاشة.

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