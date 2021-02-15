وفاة والد النجمة "نيكي ميناج" دهساً.. والشرطة تبحث عن السائق!

أعلن مصدر مقرب من النجمة "نيكي ميناج" وفاة والدها "ماراج" عن عمر يناهز الـ 64 عامًا يوم السبت الماضي، 13 فبراير 2021.

وقالت الشرطة إن والد مغنية الراب قد توفي بعد أن دهسته سيارة على الطريق السريع في نيويورك، فيما لاذ السائق بالفرار بعد ذلك من مكان الحادث.

وأصدرت الشرطة بيانًا أكّدت فيه تفاصيل الحادثة حيث كان "ماراج" يسير على طول طريق في مينولا في لونغ آيلاند في الساعة 6:15 من مساء يوم الجمعة الماضية.

وأفادت التقارير بأن سيّارة صدمته خلال سيره ولكنها استمرت في السير وهرب السائق حيث تم نقله إلى مستشفى قريب من هناك، وأعلن عن وفاته يوم السبت.

وطلبت الشرطة وجود أي شهود على الحادث المميت حتى يمكنهم التعرّف عل السائق الذي قام بدهسه والهرب.

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