وفاة يوتيوبر بطلق ناري.. مقبل يتحول إلى مأساة!

قد تتحول المقالب إلى كارثة في بعض الأحيان، فليس كل المزاح مقبول وخاصة وإن كان تحت تهديد السلاح!

لقي اليوتيوبر الأمريكي "تيموثي ويلكس" حتفه بعمر العشرين في إطلاق ناري خلال تصويره أحد مقالبه من أجل بثها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وذلك بعدما تظاهر هو وصديقه بإجرائهما عملية سطو بالسكاكين على مجموعة من الأشخاص في موقف للسيارات.

أفيد أن "تيموثي ويلكس" قتل في موقف سيارات متنزه هيرميتاج بولاية تينيسي، بعدما توجَّه شاب يدعى "ديفيد ستاريس جونيور"، يبلغ من العمر 23 عامًا، وسحب مسدسه وأطلق النار عليه غير مدركٍ أن الأمر مجرد مقلب.

وحال وصول السلطات، أوضح "ديفيد" أن الجريمة كانت دفاعًا عن النفس.