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ويندي ويليامز تتحدث عن علاقة زوجها بعشيقته.. وتصفها بـ"الغبية"!

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 10:38
ويندي ويليامز
ويندي ويليامز

أثارت مقدّمة البرامج "ويندي ويليامز" الجدل حول فيلمها الوثائقي Lifetime Wendy Williams الذي عرض يوم السبت الماضي.

وتحدّثت "ويندي" خلال الفيلم عن علاقة زوجها السابق المنتج "كيفن هانتر" بعشيقته "شارينا هدسون"، حيث اعترفت بأنها كانت على علم بهذه العلاقة لمدة 13 عامًا.

'She was one of these less-than-smart women who moved to the big city with bright lights and she wanted to be a model,' Williams said of Hunter's alleged mistress Hudson who is reportedly still with her ex

وقالت "ويندي" حول هذا الموضوع: "لقد كانت شارينا واحدة من هؤلاء النساء الأقل ذكاءً اللواتي انتقلن إلى المدينة الكبيرة بأضوائها الساطعة وأرادت أن تكون عارضة أزياء".

وحول لحظة التقاء زوجها بعشيقته، قالت "ويندي": "كنت أستضيف الكثير من الأحداث والمناسبات والاحتفالات في منزلي، وخلال هذا الفترة التقى هانتر بعشيقته المستقبلية".

No part of it: Williams said she gave her ex husband (seen here in 2018) a chance to appear in her upcoming documentary but he declined

وتابعت: "مشكلة كيفن أنه جعل نفسه تحت تصرفها فقد كانت غير محترمة معي، هل تعلم بأن لديها الجرأة لتقول لي بأن كيفن معجب بها".

وأردفت تقول: "لقد طلبت من هانتر أن يكون جزءاً من فيلمي الوثائقي حتى يتمكن من سرد جانبه من القصة لكنه رفض"، وأضافت مازحةً بأنها لا تعرف ما يفعله بحياته الآن لكنه يستمتع بالنفقة التي يحصل عليها منها.

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