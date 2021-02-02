ويندي ويليامز تتحدث عن علاقة زوجها بعشيقته.. وتصفها بـ"الغبية"!

أثارت مقدّمة البرامج "ويندي ويليامز" الجدل حول فيلمها الوثائقي Lifetime Wendy Williams الذي عرض يوم السبت الماضي.

وتحدّثت "ويندي" خلال الفيلم عن علاقة زوجها السابق المنتج "كيفن هانتر" بعشيقته "شارينا هدسون"، حيث اعترفت بأنها كانت على علم بهذه العلاقة لمدة 13 عامًا.

وقالت "ويندي" حول هذا الموضوع: "لقد كانت شارينا واحدة من هؤلاء النساء الأقل ذكاءً اللواتي انتقلن إلى المدينة الكبيرة بأضوائها الساطعة وأرادت أن تكون عارضة أزياء".

وحول لحظة التقاء زوجها بعشيقته، قالت "ويندي": "كنت أستضيف الكثير من الأحداث والمناسبات والاحتفالات في منزلي، وخلال هذا الفترة التقى هانتر بعشيقته المستقبلية".

وتابعت: "مشكلة كيفن أنه جعل نفسه تحت تصرفها فقد كانت غير محترمة معي، هل تعلم بأن لديها الجرأة لتقول لي بأن كيفن معجب بها".

وأردفت تقول: "لقد طلبت من هانتر أن يكون جزءاً من فيلمي الوثائقي حتى يتمكن من سرد جانبه من القصة لكنه رفض"، وأضافت مازحةً بأنها لا تعرف ما يفعله بحياته الآن لكنه يستمتع بالنفقة التي يحصل عليها منها.

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