يخت النجوم.. رحلة عائلية لعائلة ويلو سميث وحبيبها في إيطاليا (صور)

ظهرت المغنية والممثلة الأمريكية ويلو سميث، ابنة الممثل ويل سميث، والبالغة من العمر 18عامًا برفقة حبيبها تايلور كول، البالغ من العمر 21عامًا وعائلتها على يخت على أحد شواطئ سيردينيا بإيطاليا.

بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل "البريطانية، فأن هناك علاقة رومانسية منذ عدة سنوات بين ويلو وتايلور ولكن إلى الأن لم تأخذ أي شكل رسمي. ولكن بتواجدهما مع ويل وجادا سميث والد ووالدة ويلو، يبدو أن العلاقة من الممكن أن تتخذ شكلاً رسميًا قريبًا.

ظهرت ويلو، وهي ترتدي بكيني بنقشة الحمار الوحشي وبدت في غاية الجمال حيث كانت تستعد للسباحة في المحيط، وظهر صديقها تايلور بإطلالة عصرية باللون الارجواني وكانا يستمتعان بأشعة الشمس الجميلة على مركبهم الفاخر.

تنتشر الشائعات حول علاقة ويلو بتايلور منذ سنوات ولكن إلى الأن كلاهما ملتزم الهدوء ولا يتحدثان عن علاقتهما بشكل علني.

أصبحت ويلو، اسمًا مشهورًا في عالم الغناء منذ أن كان عمرها فقط 10 سنوات من خلال برنامج Whip My Hair. وتتصدر ابنة الممثل القائمة الخاصة بأفضل الأغاني الفردية وحصلت قبل ذلك على الجائزة البلاتينية كأفضل أغنية فردية.

وعلى ما يبدو أن الجميع كانوا ياخذون فترة استراحة من جداول أعمالهم المزدحمة وخاصة النجم ويل سميث، بعد تصويره لدور الجني في فيلم علاء الدين الجديد.

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