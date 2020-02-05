8 حقائق غريبة حول جوائز الأوسكار لعام 2020

يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في وقت أبكر من المعتاد وذلك لمكافحة انخفاض معدلات الحضور والمشاهدة.

فالعدد الكبير للاحتفالات وتوزيع الجوائز في الفترة الأخيرة كان له تأثير ضار على جوائز الأوسكار والتي تمثّل نهاية موسم الجوائز.

ويدرس العلماء عن كثب قائمة الترشيحات وأعطوا من خلالها 10 حقائق غريبة متعلقة بالأفلام المرّشحة والنجوم المرّشحين وهي:

1- سكارليت جوهانسون تنضم إلى نادي المرّشحين مرتين في الفئات التمثيلية

رُشّحت سكارليت جوهانسون لأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة عن أدائها في االفيلمين Marriage Story and Jojo Rabbit.

وبذلك هي تعدّ الشخص الثاني عشر الذي يحصل على ترشيحين بالوكالة في نفس العام.

2- مرّت 15 سنة منذ تزامن الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مع أفضل صورة

نادراً ما يرّشح الفائز بجائزة أفضل ممثل بالترشيح لأفضل صورة وآخرها كانت هيلاي سوانك عام 2004 ورينيه زيلويغر هي المرّشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Judy ولكن لم يتم ترشيحها عن أفضل صورة.

3- إذا فازت سينثيا إيريفو بالأوسكار فستنتهي بـ EGOT

في الواقع إذا فازت النجمة سينثيا بجائزة الأوسكار فستصبح اصغر متسابقة تفوز بمسابقة EGOT في التاريخ.

4- هناك ثنائي مرتبط يتنافسان في فئة أفضل صورة

يتنافس المخرجان غريتا جيرفيغ ونوح باومباخ اللذان في علاقة رومانسية منذ عام 2011 ولديهما طفل على الفوز بجائزة الأوسكار لأفصل صورة.

5- فيلم Toy Story 4 سيحسّن سجّل أوسكار الذي سجّله مع Toy Story 3

قُدّمت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2001 ، ومنذ ذلك الحين فاز فيلم واحد فقط من هذه السلسلة Toy Story 3.

لذا فإن الفوز بلعبة Toy Story 4 لن يجعلها فوز ثان بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة فحسب ، بل ستحقق الفوز في سلسلة أفلامها الخاصة.

6- Parasite قد حطّم الرقم القياسي فعلياً ويمكن ان يحطّم رقماً آخر.

أول فيلم كوري يحصل على أفضل فيلم ترشيح، وسادس فيلم فقط يتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

7- المجلات هي أرض خصبة للأفكار السينمائية.

اثنان من جوائز جوائز هذا العام كانت مبنية على مقالات من مجلة واحدة.

8- يبلغ متوسط ​​عمر المرشح المساعد 71 عامًا.

براد بيت هو الأصغر في 56 عامًا ، وتم ترشيحه إلى جانب توم هانكس 63 ، جو بيسكي 76 ، آل باتشينو 79 والسير أنتوني هوبكينز يبلغ 82.

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