Days of Our Lives ينهي عقود طاقم الممثلين بالكامل.. حيلة تجارية أم نهاية عصر المسلسل؟

بدأت سلسلة Days of Our Lives البث منذ عام 1965 وحققت نجاحاً كبيراً لعدة عقود إذ كان المسلسل هو الوحيد المتبقي من Soap Opera وهي مجموعة المسلسلات الدرامية الطويلة التي تعرض على التلفاز أو الراديو وتتناول حياة العديد من الشخصيات مع التركيز على العلاقات.

وتتجه سلسلة الـ Soap Opera هذه للتوقف في نهاية هذا الشهر لذلك تم إنهاء عقود طاقم الممثلين بالكامل وإخبارهم أن لا عودة بعد الآن لكن لم يعرف ما إذا سيتم إلغاء العرض أيضاً أم لا.

لم تعلّق شبكة NBC على هذه الخطوة حيث أن الشركة هي التي تقرر حالياً ماذا سيتبقى وماذا سيكون في عام 2020، حيث أن العرض حالياً في موسمه الخامس والخمسين.

وزُعم أنه إذا تم تجديد العرض لموسم آخر فيمكن للمنتجين والممثلين العودة إلى العمل ولكن سيطلب منهم توقيع عقود جديدة بدلاً من تلك التي ستنتهي وبرواتب أقل، وعلّق أحد المصادر: "إن هذه الطريقة في الواقع حيلة ساخرة وحركة تجارية".

ويعدّ جون أنيستون والد النجمة العالمية جينيفر أنيستون هو أكبر نجوم العرض فهو يلعب دور فيكتور كيرياكيس، أما كريستيان ألفونسو فلعب هوب أليس، وماري بيث إيفانز كانت بدور كايلا برادي، حيث بقي هؤلاء النجوم بالإضافة إلى الآخرين مرتبطين بهذه Soap Opera لعدة عقود.

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