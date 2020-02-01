Fast & Furious 9 يعود بتشويق مضاعف.. شاهد الفيديو الترويجي

طُرِحَ الفيديو الترويجي للجزء التاسع من فيلم المغامرة والآكشن Fast & Furious يوم أمس الجمعة، وحصد منذ طرحه على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

حمَّست استديوهات "Universal" الترفيهية محبي الفيلم بلقطات حماسية تتخلها الإثارة والترقب، ففي البداية يظهر النجم العالمي "فين ديزل"، الذي يلعب دور "دومينيك توريتو"، وحبيبته "ويلاي أورتيز"، التي تلعب دورها الممثلة الحنساء "ميشيل رودريغيز"، يقطنان في مزرعة بينما يقومان بتربية "براين"، ابن "توريتو" الذي اختار اسمه تيمنًا باسم شخصية الممثل الراحل "بول ووكر".

وفي لقطة أخرى، تظهر المواجهة بين "توريتو" وعدوه اللدود "جايكوب"، الذي يؤدي دوره المصارع "جون سينا"، وفي نهاية المقطع يعود "سونج كانج" إلى هان، الذي توفي في فيلم "Tokyo Drift".

ويشارك في الفيلم إلى جانب "فين ديزل" كل من الممثلة الإفريقية "تشارليز ثيرون"، وأسطورة التمثيل "هيلين ميرين"، و"ميشيل رودريغيز"، و"تيريز جيبسون"، وغيرهم.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 22 مايو المقبل.