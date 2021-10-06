La Casa de Papel: قصة خيالية أم وقائع حقيقة؟

من الطبيعي أن تتساءل عما إذا كان مسلسل La Casa de Papel يستند إلى أحداث من الحياة الواقعية.

الجواب هو لا.. المؤامرات خيالية تمامًا، ومع ذلك، هناك جوانب مهمة من العرض متجذرة في التاريخ والفن والفلسفة:

La Casa de Papel: أقنعة سلفادور دالي

منذ الموسم الأول، تنكر اللصوص بأقنعة الفنان الإسباني سلفادور دالي، الذي اشتهر بارتداء شارب مبالغ فيه. تم إنشاء الكثير من أعمال دالي خلال حركة دادا في زيورخ ، والتي حدثت في أوائل القرن العشرين وكانت تدور حول رفض المجتمع الرأسمالي الحديث.

وبالتالي، تتوافق فلسفات دالي مع روح اللصوص في مسلسل La Casa De Papel، فإلى جانب الرغبة في الثراء، يهدف اللصوص في الواقع لإعادة الأموال إلى الناس.

La Casa de Papel: أغنية Bella Chao

يسمع الجمهور طوال العرض أغنية "Bella Ciao". وهو أمراً متعمداً مثل أقنعة دالي. إن "Bella Ciao" هي أغنية شعبية إيطالية تم تبنيها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية.

قال مبتكر العرض أليكس بينا: "إنها أغنية كانت دائمًا جزءًا من الموسيقى التصويرية في حياتي". "أغنية تذكرني بالطفولة والتي يعرفها العالم كله، ترنيمة مقاومة مثل روح المسلسل، طالما أن هناك مقاومة هناك أمل حتى لو لم يكن لديهم أدنى فكرة إذا تمكنوا من الخروج من هناك."

La Casa de Papel: المقاومة

إن سرقة الأموال تؤثر أيضًا على الثقافة في الوقت الفعلي. المسلسل لا يدور فقط حول لصوص البنوك، ولكن أيضًا قصة عن المقاومة. نتيجة لذلك ، منذ عرضه الأول في عام 2017 ، تم ربطه في العديد من الاحتجاجات. في عام 2019، على سبيل المثال، ارتدى المتظاهرون زي الطاقم المستوحى من دالي مطالبين باستقالة حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو.



عن مسلسل La Casa de Papel

بدأ فيلم الإثارة والجريمة La Casa de Papel شهرته في الأراضي الإسبانية أولاً قبل أن يجد جمهوراً دولياً له على نتفلكس.

أدمن المشاهدون متابعة البروفيسور (ألفارو مورتي) وعصابته، وكيفية تعاملهم مع عملية سرقة تكاد تكون مستحيلة. بدأت السرقة في دار سك العملة الملكية الإسبانية، ثم انتقلت إلى بنك إسبانيا.

مع وصول العرض إلى أجزاءه الأخيرة، ليس هناك ما بمكن توقعه.. أين ستذهب القصة بعد ذلك؟ ومن سيخرج حياً؟ لا سيما بالنظر إلى العدد الهائل من التقلبات والمنعطفات التي واجهتها العصابة حتى الآن.