Laila Al Shawa: Late Palestinian Artist Remembered

ALBAWABA - The passing away of Palestinian artist Laila Al Shawa from Gaza is making headlines.

The brilliant Palestinian artist Laila Shawa from Gaza passed away, may she rest in Paradise. This is one of my favourite pieces by her, "Hands of Fatima". Thank you for all your beautiful art

الفنانة الفلسطينية ليلى الشوا من غزة توفت، الله يرحمها pic.twitter.com/M3zxzsA2WT — Abla Abdelhadi (@AblaAbdelhadi76) October 24, 2022

The news is being covered all over the media and social platforms. The 82-year-old is an artists who displayed great creativity in her career.

وداعًا زهرة الليلك الفلسطينية



فقدت فلسطين والفن الفلسطيني العالمي أحد أبرز أركانها الصديقة الرائعة والفنانة والإنسانة الرقيقة ابنة غزة هاشم "ليلى الشوا" في غربتها الطويلة بالعاصمة لندن إثر مرضٍ قاومته بشجاعة لكن أمر الله نفذ؛ إلى رحمة الله https://t.co/veSooymu5s — #birow (@AbeerSTahboub) October 24, 2022

Born in Gaza in 1940 she a painter with a difference and tenacity who held her first exhibition in Lebanon in 1971, followed by an exhibit in 1972. This was the beginning of a tumultuous art journey dabbling with the brush.

وفاة الفنانة التشكيلية الفلسطينية #ليلى_الشوا

أقامت أول معارضها في بيروت عام 1970، ومعرض تلاه في الكويت في العام 1972.

غادرت الشوا إلى لندن عام 1987 واستقرت هناك.

تعرض إحدى لوحاتها الزيتية أيادي فاطمة في المتحف البريطاني. pic.twitter.com/Z97QUzNZwL — mirvat khaskieh 🇵🇸🇵🇸 (@mirvatkhaskieh) October 24, 2022

Judging from the posts she will be missed greatly in the Palestinian and Arab art world. In 1978 she moved to London and some of her works displayed at the British Museum.

المقاوَمة جمال



رحم الله الفنانة التشكيلية #الفلسطينية #ليلى_الشوّا، التي تركتنا اليوم



بهذا، تفقد #فلسطين إحدى أبرز مواهبها ومبدعاتها



عزاؤنا لآل #الشوا الكرام ولكل أهل #غزة و #فلسطين



ليلى رشاد سعيد الشوا (1940-2022)#الفاتحة pic.twitter.com/6H1uj7q3Do — Reem Kelani 💙 𓂆 𓃠 (@ReemKelani) October 24, 2022

And then there is this: