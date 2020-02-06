Get Away From Me! Fifi Abdou HILARIOUSLY Scares Ahlam With Her 'Zaghrouta'.. Watch

A number of accounts on Instagram circulated a new video of Emirati artist Ahlam, who's reaction caught the attention of many followers.
Ahlam was surprised by the sudden 'zaghrouta' of Egyptian belly dancer Fifi Abdou, as she covered her ears because of the "noise".
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