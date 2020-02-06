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Get Away From Me! Fifi Abdou HILARIOUSLY Scares Ahlam With Her 'Zaghrouta'.. Watch

Published February 6th, 2020 - 08:50 GMT
Ahlam was surprised by the sudden 'zaghrouta'
Ahlam was surprised by the sudden 'zaghrouta'

A number of accounts on Instagram circulated a new video of Emirati artist Ahlam, who's reaction caught the attention of many followers.

 

Ahlam was surprised by the sudden 'zaghrouta' of Egyptian belly dancer Fifi Abdou, as she covered her ears because of the "noise".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Flower of hope 🌹 (@shrtss) on

Can't Contain Her Hips? Fifi Abdou Dances Her Grief Away Two Weeks After Her Sister's Death!

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