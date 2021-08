In Picture: Somaya El-Khashab Mocks Ex Ahmed Saad Penis Size On His Wedding Night

Egyptian singer Ahmed Saad and model Alia Bassiouny have tied the knot last night.

The Egyptian artist has shared footage from the wedding photoshoot on his official Facebook account as he sported a white tuxedo that matched the bride's thigh-high wedding dress.

However, Ahmed Saad's ex-wife, Egyptian artist Somaya El-Khashab, didn't let the wedding pass by without making an indirect shade to her former hubby.

On Twitter, Somaya mocked Ahmed Saad's penis's size by posting a picture of a hand gesture indicating her ex's genitals' size.

El-Khashab's tweet went viral, to the point that it has become a meme.

Check out some of the followers responses to Somaya's tweet:

