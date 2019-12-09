What a Lady! Sherine Makes Up With Angry Saber Alrebai in Riyadh Concert for a Mistake She Didn't Commit

It seems that Egyptian songstress Sherine Abdel Wahab, who had recently held a concert in Saudi Arabia as part of Riyadh Season, angered Tunisian singer Saber Alrebai who also performed at the same concert.
Saber was scheduled to go up on stage before Sherine, but was surprised the schedule was suddenly changed forcing him to wait in his car outside the theater. He had assumed that the Sherine was behind this chaos.
But according to information that was not disclosed at the time, Sherine went to Saber's car, accompanied by her husband singer Hossam Habib, upon completing her segment of the concert.
Abdel Wahab clarified the misunderstanding to Saber, informing him that she had not asked organizers to change the lineup, and that they were the the ones who caused the chaos.
Sherine said to Saber: “I swear to God, and I swear on the lives of my children, they are the ones who changed the times.”
She then kissed and embraced him in a gesture of reconciliation, which Saber accepted with an open heart.
بقبلة وحضن .. شيرين عبد الوهاب تصالح صابر الرباعي . يبدو أن أزمة تصريحات الفنانة شيرين خلال حفلها الأخير في الرياض، التي وصفت خلالها السيدات اللاتي لم يعجبهن التصريح، بأنهن "شوية عوانس"، لم تكن الأولى في اليوم ذاته، سبق الواقعة، سوء تفاهم آخر بينها وبين الفنان صابر الرباعي. . وجاء سبب الخلاف، كان تغيير ترتيب صعود الفنانين إلى المسرح، ما يجعل صابر الرباعي يشعر بالحرج، ويجلس في سيارته في الخارج. . وبمجرد علم شيرين بسوء التفاهم، أسرعت إلى صابر الرباعي، واحتضنته وقبلته، وبسبب ارتفاع صوت الموسيقى، مالت على أذنه قائلة "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد"، ليرد عليها صابر "جود لك.. متأكد راح تكسري الدنيا". . دخلا بعدها إلى المسرح معا، والتقطا صور تذكارية للحفل. . وسوء الفهم، أصبح كأنه لعنة تطارد الفنانة شيرين، بسبب تصريحاتها ومواقفها، التى وصفتها في أكثر من مرة بأنها عفوية، ومع ذلك فإنها تثير غضب الجمهور، وكان آخرها خلال أحيائها حفل ضمن موسم الرياض، حيث صرحت للسيدات: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟". . وآثار هذا التصريح غضب الكثير من السيدات، وفي حفلها التالي، الذي أحيته أواخر نوفمبر الماضي، ردت على الانتقادات قائلة: "لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم". . وأضافت: "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس"، ما آثار أزمة جديدة. . وكان صابر الرباعي وشيرين، اشتركا معًا في برنامج البحث عن المواهب "The voice"، وأحييا معا حفلا بموسم الرياض، بمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد.
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