'Wear Hot Shorts & Dance on the Bed!' Sama El Masri Accepts Seductive Dares From Followers (Video)

Controversial belly dancer Sama El Masri launched what seems like a social media challenge on Instagram, asking followers to send her dares in the comments section that she will then perform.
Sama wrote in the caption that she received many "bizarre" requests and she "must" do them.
Most of the videos that Sama posted focused on displaying her curves and other seductive assets.
Sama didn't stop there. She also accepted challenges to change outfits ranging from revealing dresses to hot shorts.
لايف اللوبس لسه خلصان وكان في تحديات في الكومنتات اللي يطلبه الجمهور لازم انفذه ونفذت طلبات غريبه اوي الصراحه النهارده وبكره هنكمل تحديات ودا جزء من الطلبات اللي طلبتوها في اللايف وكان في طلبات غريبه تانيه اجلتها لبكره وكمان غيرت اللبس ودا اتطلب مني وحاجات تانيه اوووف...هههه المهم تحملوا برنامج لوبس لايف هتلاقوا الرابط موجود في الاستوري واعملوا ليا متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واشتركوا في(نادي سما المصري) جوه البرنامج.. واشوفكم بكره وتحدي جديد الساعه ١١ بالليل من بره البيت.... موضوع التحديات دا صعب اوي..ياستااار 😂😂😂
امبارح في لايف اللوبس فرضوا عليا في تحدي الطلبات في الكومنتات اني اغير لبسي ومش بس كده لا طلبوا مني اطلع علي السرير وارقص ودي كانت النتيجه ...انا اتبهدلت ياجدعان في التحدي دا ولسه كمان هنكمل التحدي دا النهارده في اللايف الساعه ١١ بالليل علي برنامج(لوبس لايف) رابط البرنامج في الاستوري يلا حملوا البرنامج واعملوا لي متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واشتركوا في( نادي سما المصري) جوه البرنامج... واشوفكم لايف النهارده ١١ بالليل وأكمل مشوار الالم مشوار الندم في التحدي...عاااااا💪💪💪
جزء من لايف اللوبس لايف لسه خلصان وكملنا التحدي برضو انتوا تطلبوا طلبات في الكومنتات وانا لازم انفذ الطلبات دي معلش باه الجزء دا مفيش صوت لا اللي سجلي الفيديو دا سجله من غير صوت منه لله...هههه بس اللايف كان صوته حلو وواضح جدا وخلوا بالكم اللايف مابيتسجلش علي البرنامج يعني مجرد مابيخلص خلاص مش هتشوفوه تاني.... يلي حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري واعملوا متابعه ليا برقم الID بتاعي وهو 1202063 واشتركوا في(نادي سما المصري) جوه البرنامج. واشوفكم بكره لايف علي لوبس لايف الساعه ١١ بالليل هز يا وز😂😂😂😂
امبارح برضو اتفرض عليا في اللايف من الفانز في برنامج اللوبس لايف في التحدي اني اغير لبسي والبس هوت شورت وأبين التاتو وكان لازم وفرض عليا اني انفذ طلباتهم...دا تحدي ولازم انفذ الاوامر....ودا كان حالي نفذت ذي الكلبه.... يلي اشوفكم لايف تاني النهارده علي لوبس لايف الساعه ١١ بالليل ونكمل باقي التحدي وطلباتكم أوامر رابط البرنامج في الاستوري حملوه واشوفكم لايف النهارده ١١ بالليل واعملوا متابعه ليا برقم الID بتاعي وهو 1202063 واشتركوا في( نادي سما المصري) اللي جوه البرنامج... توبه ادخل في تحدي تاني معاكوا 😂😂😂
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