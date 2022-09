ALBAWABA - B-52 US bombers make their way to the Gulf region through Israeli airspace.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: قاذفات أمريكية من طراز بي 52 دخلت الأجواء الإسرائيلية في طريقها إلى الخليج — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) September 4, 2022

This is according to the Israeli Broadcasting Corporation.