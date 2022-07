ALBAWABA - Breaking news. A car bomb has exploded leaving many dead and injured in the Hirshabelle State in central Somalia.

عاجل | التلفزيون الصومالي: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت فندقا بمدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) July 17, 2022

The car bomb went off outside a hotel in Jowhar according to Somali TV.