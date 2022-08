ALBAWABA - The Head of Iran's Atomic Energy Organization says: We have the technical ability to produce an "Atom Bomb" but we are not planning for that.

His comment was quoted as breaking news in the Annahar Arabic daily newspaper.