ALBAWABA - An extra 1500 new settlement units are to be built in occupied East Jerusalem according to different media sources.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلةhttps://t.co/dBk1NY0lrV#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 3, 2022



The Israeli-run Jerusalem Municipality has announced that it had approved this decision according to Wafa, the Palestinian news agency.