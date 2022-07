ALBAWABA - Israel attacks southern Tartous in Syria with several missiles.

إعلام اسوري: هجوم إسرائيلي بعدة صواريخ استهدف جنوب طرطوس أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين https://t.co/4zzc446XHn — ا لـحـدث (@AlHadath) July 2, 2022

The news is trending on the social media. The attack resulted in the injury of at least two civilians.

Tartous is in north Syria and has a large port. It was missiled by Israeli forces from the Mediterranean sea.