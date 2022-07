Kadhimi Slams Turkish Attack of Killing 9 Civilians, Injuring 23 in North Iraq

ALBAWABA - Iraqi Prime Minister Mustafa Kadhimi reiterates his denunciations of the Turkish authorities as violating the sovereignty of Iraq in its deadly attack on a touristic resort that killed nine civilians and injured 23 others.

ندد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي الأربعاء بارتكاب "القوات التركية مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية"، إثر قصف استهدف منتجعا سياحيا في زاخو بإقليم #كردستان (شمال #العراق)، وأودى بحياة تسعة مدنيين وجرح 23 آخرين، وفق السلطات المحلية.#كردستان_العراق #تركيا pic.twitter.com/qIe01hvMak — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) July 21, 2022