ALBAWABA - Lebanese citizens have stormed the Ministry of Energy in Beirut. They are denouncing the power outage.

مواطنون لبنانيون يقتحمون وزارة الطاقة تنديدا بانقطاع الكهرباء pic.twitter.com/xxKtAI68mM — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 28, 2022

They seek a solution to the constant electricity cuts in the country.