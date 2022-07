ALBAWABA - French president Emmanuel Macron will receive Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman over a working dinner on Thursday evening.

🇸🇦 🇫🇷 #ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان مساء اليوم على "عشاء عمل" pic.twitter.com/v4nYlFzG8S — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) July 28, 2022

Prince Mohammad is on a tour to Europe.