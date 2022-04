ALBAWABA - Nine Palestinian injured in clashes with Israeli police who stormed the Al Aqsa Mosque compound.

#عاجل

The figures are according to the Palestinian Red Crescent.