ALBAWABA - A Palestinian official says that a Gaza truce has been reached and will start at 8:00 pm local time (1700 GMT)

مسؤول فلسطيني يقول هدنة غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)