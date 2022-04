ALBAWABA - Israeli forces announces the shooting and killing of a Palestinian who sought to stab an Israeli policeman.

#عاجل

القوات الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني حاول طعن شرطي إسرائيلي بسكين https://t.co/ITMqs1SOYY — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) April 12, 2022