ALBAWABA - Russian President Vladimir Putin will visit Tehran next week where he will meet top Iranian officials.

#عاجل

رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور طهران الأسبوع المقبل https://t.co/rzEUXdkCjV — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) July 12, 2022

This is breaking news reported by the Lebanese Al Nahar. This is according to the president of the Economic Committee of the Iranian Parliament.